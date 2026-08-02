В колледж без экзаменов возьмут не всех абитуриентов

Прием документов в колледжи и техникумы начнется с середины лета. Зачисление будет проходить по среднему баллу аттестата, а для творческих и некоторых других специальностей учебные заведения могут вводить дополнительные испытания.
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