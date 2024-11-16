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Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в субботу, 16 ноября, в российском Минобороны (МО).

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