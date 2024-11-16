Российская армия нанесла удар по украинскому военному аэродрому

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались для обеспечения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили журналистам в субботу, 16 ноября, в российском Минобороны (МО).
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