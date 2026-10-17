Виктор Сокирко 16 октября 2026 г., 20:47 На какую глубину надо отодвинуть ВСУ от Белгорода, Брянска и Курска? О создании буферной зоны безопасности вдоль ….
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