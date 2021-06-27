Под Самарой нашли тело утонувшего при столкновении с лодкой депутатов

63.ru В Самарской области обнаружили тело Дениса Безрукова, который упал за борт надувной лодки после того, как ее протаранил катер, на борту которого находились пьяные депутаты, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
63.ru В Самарской области обнаружили тело Дениса Безрукова, который упал за борт надувной лодки после того, как ее протаранил катер, на борту которого находились пьяные депутаты, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
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