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Под Самарой нашли тело утонувшего при столкновении с лодкой депутатов

Под Самарой нашли тело утонувшего при столкновении с лодкой депутатов

63.ru В Самарской области обнаружили тело Дениса Безрукова, который упал за борт надувной лодки после того, как ее протаранил катер, на борту которого находились пьяные депутаты, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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