Компромат на Киркорова: стало известно, за что Успенская угрожает Джугелии

Причиной конфликта между Любовью Успенской и Лаурой Джугелией стал некий «эксклюзивный компромат» на Филиппа Киркорова, который певица озвучила в интервью журналистке, а та отказалась публиковать, ссылаясь на дружбу с певцом.
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