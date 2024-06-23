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Компромат на Киркорова: стало известно, за что Успенская угрожает Джугелии

Компромат на Киркорова: стало известно, за что Успенская угрожает Джугелии

Причиной конфликта между Любовью Успенской и Лаурой Джугелией стал некий «эксклюзивный компромат» на Филиппа Киркорова, который певица озвучила в интервью журналистке, а та отказалась публиковать, ссылаясь на дружбу с певцом.

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