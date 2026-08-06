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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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WINLINE стал партнером Всероссийской федерации волейбола

Winline и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявили о начале партнерства. «Партнерство направлено на развитие национальных турниров, поддержку ключевых соревнований и популяризацию волейбола в России.

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