Быстрая победа была России не нужна: Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Царьград Фото: Stringer/news.ru/Global Look Press, из личного архива отца Сергия Священник из Ленинградской области отец Сергий Оржаховский работает с отрядами "Шторм", в которых воюют бывшие заключённые.
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