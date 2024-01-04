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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Быстрая победа была России не нужна: Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Быстрая победа была России не нужна: Откровения заключённых из "Шторма Z" о тайных смыслах СВО

Царьград Фото: Stringer/news.ru/Global Look Press, из личного архива отца Сергия Священник из Ленинградской области отец Сергий Оржаховский работает с отрядами "Шторм", в которых воюют бывшие заключённые.

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Комментарии
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Виктор Александров
Шифруются те, у кого совесть не чиста.
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5 час.
Катерина
Не  обязательно.  Зачем  мне  ваше ФИО,  если  я  не  знаю  откуда  вы  вещаете.
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4 час.
Кошмар
А за что ты так ФСБ ненавидишь, ципсошник кастрюлеголовый? За то, что ФСБ гадить тебе не даёт?
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3 час.

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