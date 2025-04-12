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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Представлен новый BMW R 1300 R: больше мощности, меньше вес и радарной круиз-контроль

Мотоцикл BMW R 1300 R именуется мюнхенским производителем как Dynamic Roadster, поскольку фактически это глубоко модернизированная версия уже существующего мотоцикла, ставшая более спортивной как в техническом, так и в визуальном плане.

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