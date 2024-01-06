За что Франция ненавидит русских?

МИД Франции назвал теракт в Белгороде «законной обороной». Когда кассетные боеприпасы будут рваться на площадях французских городов, где жители гуляют с детьми, или террористы как-нибудь еще будут «законно обороняться» в Париже от живущих там людей, вспомните это заявление МИД Франции.