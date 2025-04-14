Российский военнослужащий отразил атаку украинского беспилотника, сбив его ударом палки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
Российский боец обезвредил украинский дрон палкой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Господи боже мой! Вооружонные лидисолдаты у которых огнестрельное оружие ходят спалками! Я в сумасшедшем доме? Эти дроны не на высотею10тысяч метровони чуть выше деревоев летат,что не сбить?Вы же военные?Лучше всего с дробовиком ходить!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии