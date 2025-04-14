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Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

Российский военнослужащий отразил атаку украинского беспилотника, сбив его ударом палки, сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

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Комментарии
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Eduard
Господи боже мой! Вооружонные лидисолдаты у которых огнестрельное оружие ходят спалками! Я в сумасшедшем доме? Эти дроны не на высотею10тысяч метровони чуть выше деревоев летат,что не сбить?Вы же военные?Лучше всего с дробовиком ходить!
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