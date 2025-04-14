Российский боец обезвредил украинский дрон палкой

Eduard

Господи боже мой! Вооружонные лидисолдаты у которых огнестрельное оружие ходят спалками! Я в сумасшедшем доме? Эти дроны не на высотею10тысяч метровони чуть выше деревоев летат,что не сбить?Вы же военные?Лучше всего с дробовиком ходить!