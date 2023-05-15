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В Берлине заявили, что боятся непредвиденных «побочных эффектов» от санкций против России

В Берлине заявили, что боятся непредвиденных «побочных эффектов» от санкций против России

В Вашингтоне ожидают, что страны «Большой семерки» по итогам саммита в Японии 19-21 мая согласятся скорректировать подход к санкциям против РФ в сторону полного запрета на экспорт отдельных видов товаров, если они не включены в список одобренных.

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