Нетаньяху заявил, что «дикари-террористы сами убивают своих детей»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на среду, 18 октября, комментируя результаты проверки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взрыва в палестинской больнице, заявил, что «дикари-террористы» сами убивают своих детей, – сообщают израильские СМИ.
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