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Нетаньяху заявил, что «дикари-террористы сами убивают своих детей»

Нетаньяху заявил, что «дикари-террористы сами убивают своих детей»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на среду, 18 октября, комментируя результаты проверки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взрыва в палестинской больнице, заявил, что «дикари-террористы» сами убивают своих детей, – сообщают израильские СМИ.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
А говоря что евреи умные. Сперва Порошенко  блеял про самоубийц на Украине, теперь Нетоньяхуй блеет тоже самое про палестинцев. Дебилы Б.
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12 час.

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