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ФедералПресс

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Стало известно, когда в России перестанут выпускать Lada Granta

Стало известно, когда в России перестанут выпускать Lada Granta

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Производство модели Lada Granta будет продолжаться до тех пор, пока она сохраняет популярность у российских покупателей, сообщил генеральный директор «Автоваза» Максим Соколов.

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