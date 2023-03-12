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«Приднестровский «блицкриг»: Сивков заявил, что Россия может применить только два способа успокоить ВСУ

«Приднестровский «блицкриг»: Сивков заявил, что Россия может применить только два способа успокоить ВСУ

Военный эксперт, капитан 1 ранга, доктор военных наук Константин Сивков в интервью информационному изданию «Царьград» заявил, что у России есть только два способа успокоить ВСУ в случае проведения ими «блицкрига» в Приднестровье.

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