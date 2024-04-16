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  • lady lyudmila
    Хорошо. Раз он уехал, папа , давай строй дамбу и работай на благо народа.Глава Орска ответ...
  • Иван Сорокин
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    Дамбу увёз сынокГлава Орска ответ...

Российским школьникам призвали вручать до 3 млн рублей за победы в олимпиадах

Российским школьникам призвали вручать до 3 млн рублей за победы в олимпиадах

В России следует внедрить систему денежных вознаграждений для школьников, которые становятся победителями и призерами международных олимпиад, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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