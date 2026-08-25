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Карлссон рассказала, что встречается с актером Симоном Левом: «О нас уже и так говорили, поэтому пришло время сделать наши отношения официальными»

Двукратная олимпийская чемпионка Фрида Карлссон рассказала об отношениях со шведским актером Симоном Левом.

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