«Вовремя одумались»: единодушная критика тренеров вынудила КХЛ отменить нововведение со штрафом за задержку шайбы рукой

Новое правило КХЛ не дожило даже до регулярного чемпионата. Летом большинство клубов поддержало запрет на задержку шайбы в перчатке, однако уже во время предсезонных матчей тренеры начали указывать на неестественные удаления и необходимость перестраивать многолетние привычки.