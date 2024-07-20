«А что это за организация?». Вяльбе — о решении МОК объявить олимпийское перемирие

Елена Вяльбе пренебрежительно отреагировала на предложение МОК начать олимпийское перемирие. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК объявить олимпийское перемирие.
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