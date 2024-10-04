“Она как зомби”. Что происходит с Марией Максаковой* и где она сейчас

Мария Максакова. Фото: voicesevas.ruОперная певица Мария Максакова* была известна своими выступлениями на сценах Большого и Мариинского театров, а также преподавательской деятельностью в Российской академии музыки имени Гнесиных.
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