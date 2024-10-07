Боррель заявил о возможности завершить конфликт на Украине за 15 дней

Без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. Об этом заявил верховный представитель европейского объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью 20 Minutos.
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