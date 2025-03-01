Депутат бундестага Рот заявил об унижении Трампом Зеленского и простых украинцев

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот, комментируя перепалку между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, заявил, что последний "открыто унизил" президента Украины и его народ.
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