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Депутат бундестага Рот заявил об унижении Трампом Зеленского и простых украинцев

Депутат бундестага Рот заявил об унижении Трампом Зеленского и простых украинцев

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот, комментируя перепалку между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, заявил, что последний "открыто унизил" президента Украины и его народ.

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