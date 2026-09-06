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Царьград

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Челябинские водители начали продавать живую очередь на АЗС

Челябинские водители начали продавать живую очередь на АЗС

Топливный кризис на Южном Урале породил новый вид услуг. В то время как официальные власти заверяют граждан в контроле над ситуацией, на сайтах объявлений стремительно набирают популярность предложения по продаже мест в очередях на заправках.

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