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Правда ли, что камера в Vivo X200 Ultra радикально лучше, чем в Samsung S25 Ultra

Правда ли, что камера в Vivo X200 Ultra радикально лучше, чем в Samsung S25 Ultra

Основная камера у S25 Ultra – на 200 МП, у X200 Ultra – на 50 МП. У Samsung первый телевик – на 10 МП с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией, у Vivo телевик на 200 МП с увеличением в 3,7 раза.

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