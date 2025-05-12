Правда ли, что камера в Vivo X200 Ultra радикально лучше, чем в Samsung S25 Ultra

Основная камера у S25 Ultra – на 200 МП, у X200 Ultra – на 50 МП. У Samsung первый телевик – на 10 МП с 3-кратным увеличением и оптической стабилизацией, у Vivo телевик на 200 МП с увеличением в 3,7 раза.
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