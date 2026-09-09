Рош ха-Шана – еврейский Новый год: история, традиции и особенности празднования

Рош ха-Шана, что в переводе с иврита означает «голова года», является еврейским Новым годом и стартом календарного цикла в иудаизме.
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