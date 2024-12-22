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Дюков: «Нужно бороться за то, чтобы решение о приостановке участия российских команд в турнирах было отменено»

Дюков: «Нужно бороться за то, чтобы решение о приостановке участия российских команд в турнирах было отменено»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о борьбе за возвращение российских команд на международные турниры.

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