Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: Rolls-Royce обновил Cullinan и сделал ему странное «лицо», BMW показала новое спорткупе M4 CS, Land Rover показал Defender с мощным дизелем, появились подробности об обновлённом Aurus Senat, а будущий Cadillac Escalade с гигантским дисплеем раскрыли до премьеры.