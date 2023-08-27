Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

FC Ars и KicksTown сыграют в ответной стыковой игре МФЛ-4. Первый матч – 3:3

В первом матче команды сыграли вничью – 3:3. Победитель пары сыграет в группе A с «Родиной Медиа», «Козлами», «Народной Командой» и «Эгриси».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх