Соловьёв вслед за госканалом угодил в скандал: На этот раз - крестопад

Царьград "Это не ошибка. Это предательство": На скандал в эфире "России-1" отреагировал Ярошенко Фото: Vasilii Smirnov/Globallookpress Флаг Российской Империи и Стяг Спаса Нерукотворного замазали в сюжете телеканала "Россия-1".
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