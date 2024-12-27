Соловьёв вслед за госканалом угодил в скандал: На этот раз - крестопад

Царьград "Это не ошибка. Это предательство": На скандал в эфире "России-1" отреагировал Ярошенко Фото: Vasilii Smirnov/Globallookpress Флаг Российской Империи и Стяг Спаса Нерукотворного замазали в сюжете телеканала "Россия-1".