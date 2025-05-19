Пушилин сообщил о продвижении российских войск в ДНР

Вооружённые силы РФ продвигаются на константиновском направлении в ДНР и должны окончательно лишить снабжения группировки ВСУ, которая находится у Красноармейска, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».