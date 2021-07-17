"Мертвые души" в императорской армии Одним из героев этой весьма странной истории, произошедшей в Смоленской губернии в 1791 году, был Прокофий Лосинский – из дворянского сословия, 20 лет от роду, проживавший в своем крохотном имении под Рославлем.