Тайная доктрина

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"Мертвые души" в императорской армии

"Мертвые души" в императорской армии

"Мертвые души" в императорской армии Одним из героев этой весьма странной истории, произошедшей в Смоленской губернии в 1791 году, был Прокофий Лосинский – из дворянского сословия, 20 лет от роду, проживавший в своем крохотном имении под Рославлем.

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