Nvidia за один день подорожала на 250 миллиардов долларов, Дженсен Хуанг теперь на 21 месте богатейших людей в мире

Nvidia продемонстрировала крупнейший в истории Уолл-стрит однодневный прирост стоимости компании за все время: за один день рыночная капитализация Nvidia прибавила 250 миллиардов долларов – и превысила отметку в 1,9 триллиона долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии