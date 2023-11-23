Диетолог Стародубова: частое поедание пельменей вредно для сердца

Любителям покупных пельменей лучше ими не увлекаться, чтобы избежать проблем с сердцем. Об этом главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала в беседе с «Москвой 24».
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