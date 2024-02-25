“Какого черта?” – Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов

ДАВНО ПОРА эту ГНИДУ к НОГТЮ ПРИАТЬ а то РАЗДУХАРИЛАСЬ и уж видать подумала что о ней и её ШАБАША НАЦИСТАМ власть ЗАБЫЛА ...??!!!??

РС

Роза Семиренко

Ещё одна хабалка решила на русских Бобла заработать что бы убийц, бандеровцев финансировать?! И ещё свой поганый рот раскрывает, справедливости она требует! Я то же требую справедливости! Вышвырнете эту сволочь из нашей страны! А ещё присмотритесь к тем, кто ее поддерживает! Это такие же предатели!