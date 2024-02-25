арбенина. фото @Kazan_podslushalДиана Арбенина прямо со сцены высказалась об отмене своих концертов на территории РФ.
“Какого черта?” – Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Оборзела розовая?
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11 час.
Гарий Щерба
ДАВНО ПОРА эту ГНИДУ к НОГТЮ ПРИАТЬ а то РАЗДУХАРИЛАСЬ и уж видать подумала что о ней и её ШАБАША НАЦИСТАМ власть ЗАБЫЛА ...??!!!??
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10 час.
РС
Роза Семиренко
Ещё одна хабалка решила на русских Бобла заработать что бы убийц, бандеровцев финансировать?! И ещё свой поганый рот раскрывает, справедливости она требует! Я то же требую справедливости! Вышвырнете эту сволочь из нашей страны! А ещё присмотритесь к тем, кто ее поддерживает! Это такие же предатели!
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9 час.
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