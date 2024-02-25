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  • Гарий Щерба
    ПРАВИЛЬНО , пусть  ЗАГЛОХНЕТ , СУКА  про  НАЦИСТСКАЯ ...!!!Диана Арбенина за...
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“Какого черта?” – Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов

“Какого черта?” – Арбенина со сцены высказалась об отмене своих концертов

арбенина. фото @Kazan_podslushalДиана Арбенина прямо со сцены высказалась об отмене своих концертов на территории РФ.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Оборзела розовая?
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11 час.
Гарий Щерба
ДАВНО  ПОРА  эту ГНИДУ  к  НОГТЮ ПРИАТЬ  а то  РАЗДУХАРИЛАСЬ  и уж видать подумала что о ней и её  ШАБАША НАЦИСТАМ  власть  ЗАБЫЛА ...??!!!??
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10 час.
РС
Роза Семиренко
Ещё одна хабалка решила на русских Бобла заработать что бы убийц, бандеровцев финансировать?! И ещё свой поганый рот раскрывает, справедливости она требует! Я то же требую справедливости! Вышвырнете эту сволочь из нашей страны! А ещё присмотритесь к тем, кто ее поддерживает! Это такие же предатели!
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9 час.

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