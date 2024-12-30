Российские военные уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Сумы. Об этом в понедельник, 30 декабря, в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии