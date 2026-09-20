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Царьград

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ЦИК: в 2024 году число кибератак на выборы возросло на 8300%

ЦИК: в 2024 году число кибератак на выборы возросло на 8300%

В этом году число кибератак на выборы в России возросло на 8300% по сравнению с 2024 годом, достигнув 100 млн.

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