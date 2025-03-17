Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог: Стармер говорит о миротворцах в интересах Зеленского

Политолог: Стармер говорит о миротворцах в интересах Зеленского

Реализовать план британского премьер-министра Кира Стармера, то есть отправить миротворцев на Украину, конечно, можно, но это будет означать войну с Россией.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Те...ккто сделал этот переворот и толкнул украину в войну...Тявкают о миротворцах????Аксюморон однако....БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ БЛЯДЕЙ...
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23 час.
Валерий Евстафьев
Думаю, что Стармер никогда не будет &quot;говорить в интересах Зеленского&quot;, только в интересах Британии, как он их понимает.
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12 час.
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