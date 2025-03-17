Политолог: Стармер говорит о миротворцах в интересах Зеленского

Те...ккто сделал этот переворот и толкнул украину в войну...Тявкают о миротворцах????Аксюморон однако....БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ БЛЯДЕЙ...

Валерий Евстафьев

Думаю, что Стармер никогда не будет "говорить в интересах Зеленского", только в интересах Британии, как он их понимает.