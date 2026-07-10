В США придумали, как улучшить электромоторы: меньше износа, больше мощности

Ученые создали архитектуру электродвигателей, которая снижает нагрузки и продлевает срок службы силовых установокИсследователи Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в США разработали новую архитектуру электрического привода, которая может сделать мощные электродвигатели надежнее и долговечнее.
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