В США придумали, как улучшить электромоторы: меньше износа, больше мощности

Ученые создали архитектуру электродвигателей, которая снижает нагрузки и продлевает срок службы силовых установокИсследователи Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) в США разработали новую архитектуру электрического привода, которая может сделать мощные электродвигатели надежнее и долговечнее.