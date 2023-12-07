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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Зачем бизнесу финансовый консультант и когда он нужен?

Люди часто используют финансовый консалтинг, чтобы научиться тратить, копить или инвестировать. Предприниматели тоже могут использовать подобные консультации, чтобы навести порядок в финансах, грамотно планировать и понять, как увеличить прибыль.

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