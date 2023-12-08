Север Столицы
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Север Столицы

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  • Валерий Ребров
    Ремонт путей это хорошо,но почему отменяю электрички в утреннии часы,после 5 утра,например подольск- нахабино которые...На МЦД-2 вновь из...
  • sergeu
    Это удобно Лискутову и его компании, а удобно ли это людям? Это их не волнует, И так по все Москве.Остановки определя...Для двух маршруто...
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    А Зю  для галочки  отметился ...  достойных  других коммунистов в мэрию типа во всей стране нет...Дмитрий Медведев ...

Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Собянин: Выплаты на приобретение льготных лекарств в Москве станут постоянными

Жители получили свыше 1 млрд руб. на приобретение препаратов Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что программы компенсационных выплат на самостоятельное приобретение льготных лекарств с 2024 года станут постоянными.

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