Август 1919-го: битва у стен Белого Вердена

К победе одним ударом В прошлой статье Московская директива: упущенная победа или смертный приговор? мы познакомились со взглядом белых и красных на «Московскую» директиву, целью которой был разгром советского Южного фронта и занятие столицы.
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