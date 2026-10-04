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До Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий

До Марса — и дальше: Канада хочет стать поставщиком «ядерных батарей» для космических миссий

Канада займется производством ядерных изотопов Канада намерена усилить свои позиции в производстве радиоактивных изотопов, которые могут использоваться для энергоснабжения космических аппаратов в длительных миссиях, в том числе далеко за орбитой Марса.

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