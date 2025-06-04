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Царьград

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"Уже не шёпотом - в полный голос": В приграничье паника. Русские спросят за аэродромы, а потом заберут Харьков

"Уже не шёпотом - в полный голос": В приграничье паника. Русские спросят за аэродромы, а потом заберут Харьков

4 июня русская армия нанесла масштабный комбинированный удар по Харькову и прилегающим районам. В украинском приграничье началась настоящая паника.

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