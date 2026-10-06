Спорт и диета
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Спорт и диета

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Может ли йога реально улучшить зрение: личный взгляд на практику и её пределы

Может ли йога реально улучшить зрение: личный взгляд на практику и её пределы

В последние годы я всё чаще ловлю себя на мысли, что глаза устают быстрее, чем хотелось бы. Экраны, искусственный свет, бесконечная смена фокуса с монитора на телефон — всё это постепенно превращает чёткость восприятия в нечто нестабильное.

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