Может ли йога реально улучшить зрение: личный взгляд на практику и её пределы

В последние годы я всё чаще ловлю себя на мысли, что глаза устают быстрее, чем хотелось бы. Экраны, искусственный свет, бесконечная смена фокуса с монитора на телефон — всё это постепенно превращает чёткость восприятия в нечто нестабильное.