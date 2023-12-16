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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Украина. Подготовка к капитуляции

Украина. Подготовка к капитуляции

С началом катастрофы украинского «контрнаступления», за которым последовало осознание западными партнерами банкротства их проекта на территории Украины, актуальная киевская власть оказалась перед страшной реальностью: отказом продолжения инвестиций источниками, которые ранее уверяли последнюю в своей неистощимости – началом конца своего правления.

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