Безопасность и перспективы цифрового рубля: итоги ПМЭФ 2024 Елена ГалицкаяВведение цифрового рубля в экономическую систему России не несет в себе значительных рисков, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.
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