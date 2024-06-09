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Безопасность и перспективы цифрового рубля: итоги ПМЭФ 2024

Безопасность и перспективы цифрового рубля: итоги ПМЭФ 2024

Безопасность и перспективы цифрового рубля: итоги ПМЭФ 2024 Елена ГалицкаяВведение цифрового рубля в экономическую систему России не несет в себе значительных рисков, заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

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