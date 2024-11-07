На юге страны построят новый полигон для мусора и две сортировочно-компостирующие станции

В Кагуле построят полигон для отходов, сортировочную станцию и станцию компостирования мусора. Проект стоимостью 4,34 миллиона евро финансируется Европейским банком реконструкции и развития и направлен на развитие инфраструктуры в сфере управления твердыми отходами.
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