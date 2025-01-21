01,03,23 Авдеевка - Новосёловка 2-я Архивные кадры, 23-й год. Мотострелковое подразделение ВС РФ штурмует позиции ВСУ севернее Новосёловки 2-й.
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01,03,23 Авдеевка - Новосёловка 2-я Архивные кадры, 23-й год. Мотострелковое подразделение ВС РФ штурмует позиции ВСУ севернее Новосёловки 2-й.
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