На выходных на Крестовском острове полиция дважды разгоняла стритрейсеров

Семерых дрифтеров отправили на медосвидетельствование Сотрудники Госавтоинспекции в Петербурге в выходные дважды разогнали сходки любителей быстрой езды, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.
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