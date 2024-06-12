«Манчестер Сити» и «Интер» представлены наибольшим количеством игроков в заявках на Евро

Подсчитано, какие клубы делегировали максимальное число футболистов на чемпионат Европы-2024. «Чемпионат», изучивший окончательные заявки всех 24 команд, сообщает: первое место по этому показателю делят «Манчестер Сити» и «Интер» — по 13 человек.