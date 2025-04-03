Британский таблоид: Ирана не будет к сентябрю, если Тегеран не согласится на условия Трампа по ядерной сделке

В этом весь Трамп с его громкими заявлениями еще в период предвыборной кампании, угрозами и решениями, которые вредят даже ближайшим союзникам США и мало приближают сами Штаты к тому, чтобы «сделать Америку снова великой».
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